Фільтраційних таборів для переселенців не буде - омбудсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це наголосила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання російського журналіста.

«Ніяка фільтрація громадян, які будуть проходити через рятувальні коридори, не передбачається взагалі. Про фільтраційні табори не йдеться. Я підкреслюю: не йдеться. Просто, щоб чітко було передано тим, хто дивиться ваш канал: йдеться про те, щоб максимально врятувати тих мирних жителів, які хочуть переїхати з території, на якій зараз, на жаль, відбувається військовий конфлікт, на безпечну територію в інших регіонах України".

Читайте такожБіженців з Донбасу при переселенні будуть ретельно перевірятиЛутковська підкреслила, що йдеться саме про інші регіони України.

"Саме таким чином сформульовано наказ президента, саме в цьому його суть. Жодних інших інтерпретацій наказ президента не передбачає. У зв'язку з цим я хотіла б скористатися такою можливістю і ще раз додатково підкреслити: ніякої фільтрації ніколи не було і не буде, про фільтраційні табори можна забути. Це, безперечно, було б порушенням прав людини і цього ніколи не буде на території демократичної країни України", - сказала Лутковська.