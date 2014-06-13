Генпрокуратура не має прямих доказів причетності ФСБ до розстрілу Майдану
Слідство не здобуло прямих доказів причетності співробітників ФСБ Росії до розстрілу активістів Майдану під час масових акцій протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник в.о. генерального прокурора України Олексій Баганець.
“Прямих доказів, що вони брали участь в розстрілі чи заподіяли тілесні ушкодження людям, у нас немає”, - сказав Баганець, зауваживши, водночас, що, за інформацією СБУ, працівники ФСБ Росії кілька разів відвідували Україну і відомо, де вони зупинялися. Проте офіційних документів у Служби безпеки не збереглося, додав Баганець.
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