Генпрокуратура не має прямих доказів причетності ФСБ до розстрілу Майдану

20:47, 13 червня 2014
Політика
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Слідство не здобуло прямих доказів причетності співробітників ФСБ Росії до розстрілу активістів Майдану під час масових акцій протесту.

В СБУ не збереглися документи, що свідчать про причетність ФСБ до розстрілу / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник в.о. генерального прокурора України Олексій Баганець.

“Прямих доказів, що вони брали участь в розстрілі чи заподіяли тілесні ушкодження людям, у нас немає”, - сказав Баганець, зауваживши, водночас, що, за інформацією СБУ, працівники ФСБ Росії кілька разів відвідували Україну і відомо, де вони зупинялися. Проте офіційних документів у Служби безпеки не збереглося, додав Баганець.

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