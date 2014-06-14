На кордоні літають російські літаки - глушать зв'язок і перехоплюють радіопереговори
12:31, 14 червня 2014Політика
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Повідомляють у Державній прикордонній службі України
Російські літаки глушать зв'язок і перехоплюють радіопереговори / mischko.livejournal.com
Протягом минулої доби на східному кордоні України зафіксовані польоти російських спецлітаків з радіоперехоплення.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.
"Крім зафіксованих випадків демонстраційних польотів вертольотів РФ вздовж державного кордону на сході України, були помічені спеціальні російські літаки, які приглушують мобільний зв'язок і, ймовірно, перехоплюють радіопереговори", - повідомили у ДПСУ.
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