На кордоні літають російські літаки - глушать зв'язок і перехоплюють радіопереговори

Протягом минулої доби на східному кордоні України зафіксовані польоти російських спецлітаків з радіоперехоплення.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

"Крім зафіксованих випадків демонстраційних польотів вертольотів РФ вздовж державного кордону на сході України, були помічені спеціальні російські літаки, які приглушують мобільний зв'язок і, ймовірно, перехоплюють радіопереговори", - повідомили у ДПСУ.

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