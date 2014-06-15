Штаб АТО спростовує чутки про евакуацію мирних жителів Донбасу

Про це повідомив прес-секретар АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі. «Звертаю увагу на те, що поширені в соціальних мережах повідомлення про те, що жителів Донецької і Луганської областей просять покинути зону проведення АТО в найближчі 36 годин, не відповідає дійсності. Оперативний штаб АТО таких заяв не робив», - написав Владислав Селезньов.

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У зв'язку з цим, він звернувся до всіх користувачів з проханням, перш ніж масово публікувати будь-які повідомлення в соцмережах, упевниться в правдивості даних, а також про ступінь довіри першоджерелу такої інформації.

«Нагнітання ситуації веде до деструктивних процесів. Завдання сил АТО направлене на стабілізацію ситуації в регіоні, відновлення миру і спокою, забезпечення безпеки мирних жителів. Спільними зваженими зусиллями всіх зацікавлених сторін ми врегулюємо ситуацію в регіоні», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше антитерористичний центр СБУ заявив про створення рятувального коридору для виходу мирного населення в районі проведення АТО в Луганській і Донецькій областях.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк, повідомив, що гуманітарний коридор із зони АТО буде у напрямку Красного Лиману.

В даний час з Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.