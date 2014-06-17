Порошенко взяв під контроль розслідування дій шахраїв на митниці у Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Станіслав Молоков повідомив журналістам у Торгово-промисловій палаті у Києві.

"Зараз це вийшло на рівень державний. Президент взяв, за інформацією, під особистий контроль", - сказав Молоков.

Читайте такожВідкрито провадження щодо шахраїв, які представлялися помічниками голови СБУ в Дніпропетровську

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня у своєму Facebook виконуючий обов'язки заступника голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник написав, що до Дніпропетровська з Києва приїхав Георгій Ярошенко, який спробував призначити себе "наглядачем" ("смотрящим") над бізнесменами і встановити плату за кожний контейнер на митниці.

"При цьому на руках він мав списки усіх експортерів та імпортерів, які отримати можна тільки у митниці або в СБУ. Він також був обізнаний про подробиці економічної діяльності кожного імпортера. У нього були списки номерів мобільних телефонів представників найбільших компаній. Ця людина оголосила себе «нагдядачем» ("смотрящим") від відділу К СБУ і запропонувала усім "подумати", яку суму вони платитимуть з кожного розмитненого контейнера, як було раніше", - написав Олійник.

Заступник губернатора заявив, що звернувся з цього приводу до УСБУ у Дніпропетровській області.

Президент України Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки України і в.о. генерального прокурора провести розслідування і протягом доби доповісти про його результати стосовно цих осіб.

Зокрема, Головним слідчим управлінням СБУ відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства осіб, які представлялися помічниками або радниками голови СБУ у Дніпропетровську. Провадження відкрито за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідування перебуває на особистому контролі голови СБУ Валентина Наливайченка.