У Горлівці на блокпосту "ДНР" бойовики викрали 4 вантажівки з продуктами - ЗМІ
14:29, 17 червня 2014Політика
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На даний час місцезнаходження автомобілів та водіїв невідомо.
У Горлівці бойовики викрали 4 вантажівки з продуктами / wikimedia.org
У Горлівці Донецької області на блокпосту самопроголошеної Донецької народної республіки невідомі люди викрали 4 вантажівки з продуктами для магазинів АТБ.
Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, 16 червня на блокпосту ДНР на перехресті невідомі в масках з вогнепальною зброєю зупинили 4 автомобіля МАЗ.
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"Водії перевозили товар для супермаркетів «АТБ-Маркет». На даний час місцезнаходження автомобілів і водіїв невідомо. Обставини події встановлюються", - сказав співрозмовник "ОстроВа".
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