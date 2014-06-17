У Горлівці на блокпосту "ДНР" бойовики викрали 4 вантажівки з продуктами - ЗМІ

У Горлівці Донецької області на блокпосту самопроголошеної Донецької народної республіки невідомі люди викрали 4 вантажівки з продуктами для магазинів АТБ.

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, 16 червня на блокпосту ДНР на перехресті невідомі в масках з вогнепальною зброєю зупинили 4 автомобіля МАЗ.

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"Водії перевозили товар для супермаркетів «АТБ-Маркет». На даний час місцезнаходження автомобілів і водіїв невідомо. Обставини події встановлюються", - сказав співрозмовник "ОстроВа".