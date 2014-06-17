Знайдено та ідентифіковано тіло ще одного співробітника телеканалу "Росія" - російські ЗМІ

Останки журналіста виявлені на місці мінометного обстрілу в селищі Металіст, повідомляє Інтерфакс.

У прес-службі зазначили, що "завтра тіла обох загиблих журналістів Антона Волошина та Ігоря Корнелюка будуть передані родичам".

У прес-службі телекомпанії повідомили, що тіло Волошина упізнав колега, оператор знімальної групи Олег Денисов, який також потрапив під мінометний обстріл.

Читайте такожОБСЄ закликає Україну розслідувати обставини загибелі російського журналіста під Луганськом

Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що загиблий сьогодні під Луганськом журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк потрапив на територію України нелегально і не був акредитований при штабі Антитерористичної операції.

«Перебуваючи на українській території, російські журналісти на Донбасі надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. До того ж, бойовики навіть не спромоглися забезпечити російську телевізійну групу засобами індивідуального захисту - шоломами і бронежилетами», - зазначив Тимчук.

Представник ОБСЄ Дунья Міятович закликала українську владу розслідувати обставини загибелі Ігоря Корнелюка.

Президент України Петро Порошенко на прохання ОБСЄ наполягає на ретельному розслідуванні обставин загибелі російського кореспондента ВГТРК

В ефірі телеканалу "Росія 24" кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все сталося в районі блокпосту біля селища Металіст. Два мінометні снаряди потрапили прямо в центр групи людей, яка складалася з трьох журналістів і сімох бойовиків.

Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. 1 червня 2014 року він поїхав у відрядження в Україну.