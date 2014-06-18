РФ відчує значні втрати від розриву військового співробітництва з Україною - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«У порівнянні з Росією можна сказати, що Україна не втрачає нічого. Україна нічого не втратить стратегічно. Адже всі спільні проекти є важливими саме для Росії», - сказав Бадрак.

За його словами, зокрема йдеться про стратегічні ракети, які Україна «постійно обслуговувала. Якщо Україна припинить це обслуговування, Росія опиниться перед суттєвим викликом, тоді як для України ця ситуація не критична, бо ми не маємо своїх балістичних ракет».

Читайте такожРогозін: Росія готова до розриву зв'язків ОПК з Україною

Що стосується літакобудування, то Україна «не зможе без російських комплектуючих виробляти літак Ан-70. У той же час, Росія не зможе відновити виробництво літаків “Руслан” без України, а також виробляти літак російської розробки Іл-476. Тому що понад 30 найменувань комплектуючих до нього випускають в Україні», - зауважив Бадрак.