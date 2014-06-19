Весь Південний військовий округ Росії готується до провокацій "Правого сектора" - депутат Думи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав депутат Держдуми РФ, верховний отаман союзу козачих військ Росії та зарубіжжя Віктор Водолацький.

«Ті військові підрозділи, які дислоковані на території Ростовської та Волгоградської областей, знаходяться в підвищеній готовності. Ці підрозділи постійно несуть службу на території цих суб'єктів», - сказав він.

За його словами, для того, щоб виключити потрапляння на територію РФ українських військових, які «втратили орієнтування на місцевості».

Читайте такожБіля кордонів збираються російські диверсанти у формі ВСУ - Тимчук«Війська знаходяться в підвищеній бойовій готовності, щоб виключити провокації, які можливі від «Правого сектора» на кордоні з Ростовською, Воронезькою та іншими областями», - сказав він і додав, що в цьому напрямку працює весь Південний військовий округ.

Водолацький заявив, що Шойгу на зустрічі заявив, що «Збройні сили РФ не втручаються і не втручатимуться в конфлікт, який сьогодні відбувається на території України».

«Було запитання (Шойгу), чи надаватиме Міноборони допомогу «Луганській і Донецькій республікам», відповідь Шойгу: «ні». Питання про введення російських не може бути – ми не такі божевільні, як ваше (українське) керівництво», - сказав Водолацький.