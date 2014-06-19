Нємцов: Бойовики на Донбасі розуміють, що Путін їх зрадив

Про це заявив російський опозиційний політик Борис Нємцов на своїй сторінці у Facebook.

"Ви помітили, що путінські канали не показують героя російських націоналістів Стрєлкова? Тобто розповідають про героїчних борців з фашистами та бандерівцями, про сміливих ополченців, що захищають російський світ, а Стрєлкова не показують. Чому?", - задається питанням Нємцов.

На його думку, справа в тому, що Путін "чудово розуміє", куди поїдуть ці добре озброєні і організовані люди після закінчення війни.

Читайте такожНємцов: "Російська весна" на перевірку стала "кадирівської", Путіну не про що брехати росіянам"Після закінчення війни (а вона неминуче закінчиться) Стрєлков і його соратники повернуться в Росію. Повернуться дуже злі, оскільки вважають, і справедливо, що Путін їх зрадив. Донбас до складу Росії не взяв, війська не ввів. Допомогу надавав, але не ту, на яку чекали. Убитих в Донецьку і Луганську, за винятком журналістів, підло кинув і сім'ям загиблих нічим не допоміг. Путін-зрадник, негідник і кидала. Саме так думають ті, хто воює на Донбасі", - пише Нємцов.

Нємцов підкреслює, що те, що станеться далі - не інтелігентні мітинги Болотної та Сахарова, і "навіть не Манежка націоналістів чи заворушення в Бірюльово".

"Це набагато серйозніше. Озброєна, зла радикальна опозиція з величезною підтримкою народу, якому навіюють останні місяці, що ополченці, які повернулися, - герої. Тільки діяти вони тепер будуть не в Слов'янську, а в Москві", - пише політик.