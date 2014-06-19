Порошенко обіцяє найближчими днями припинити вогонь на сході в односторонньому порядку - мер Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам мер Донецька Олександр Лук’янченко, розповідаючи про результати зустрічі президента з елітою Донецької і Луганської областей.

За його словами, президент проінформував присутніх про мирний план, який він має намір реалізувати найближчим часом.Читайте такожПР підтримала ініціативу Порошенка про припинення вогню на Донбасі

Водночас мер не сказав, чи були досягнуті конкретні домовленості під час сьогоднішньої зустрічі.

Кажучи про те, чи можливі переговори з терористами з «ДНР», Лук’янченко відповів, що переговори потрібно вести не з сепаратистами, а з народом.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявляв, що час припинення вогню на сході України буде дуже коротким, і за цей час має відбутися роззброєння з боку незаконних збройних формувань, а також наведення ладу в регіоні.