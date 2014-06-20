На підприємстві "Укроборонпрому" почалась кадрова чистка

Про це стало відомо з заяви прес-служби Дарницької прокуратури, зокрема в розпорядженні слідчих є докази того, що директор Куташев та його заступник Яковець пограбували завод на мільйони гривень і забезпечували проживання тітушкам на території заводу під час революції.

В. о. директора підприємства Л. Шоломіцький та голова "Укроборонпрому" Ю. Терещенко звернулися до прокуратури з вимогою вивчити факти розкрадання стратегічно важливого державного підприємства та притягнути чиновників до відповідальності.

Після вивчення всіх доказів, Яковець був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Але корупційні зв’язки чиновників, яких підозрюють не лише в розкраданні майна заводу, а й в державній зраді, можуть заважати слідству, адже сини Яковця та Куташева працюють в СБУ, а заступник Ю.Терещенка О.Стеценко - близький товариш Яковця.

Побоювання були небезпідставними, оскільки саботування слідства вже почалося, а директор департаменту безпеки державного концерну "Укроборонпром" М.Іщенко блокує виконання розпорядження керівництва щодо "посилення засобів безпеки" підприємств концерну.

З достовірних джерел прокуратури стало відомо, що прокурор центрального регіону Юрій Війтєв прислав на бронетанковий завод свою довірену особу на прізвище Потапенко одразу після звільнення Яковця. Громадянин Потапенко тиснув на в.о. директора Шоломіцького з вимогою залишити Яковця на посаді. Нагадаємо, що Юрій Війтєв за часів Віктора Януковича був головним військовим прокурором країни.

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" у відповідності з наказом від 7 травня 2014 року провело заходи із реорганізації засобів безпеки. Підприємство підписало договір про співпрацю з українською компанією «Ай Бі Тек», яка раніше співпрацювала з багатьма державними холдингами, виконувала замовлення на режимних об’єктах, атомних станціях.

Опираючись в доповідній записці на недофінансування Іщенко, як начальник безпеки всього "Укроборонпрому", заблокував виконання наказу власного керівництва, спрямованого на підсилення безпеки Київського бронетанкового заводу.

Керівництво концерну ініціювало підвищення рівня охорони підприємства і створення сучасних засобів захисту підприємства. Підприємство перше переорієнтувалося з експорту на забезпечення потреб української армії і передало для Нацгвардії 20 одиниць бронетехніки. Найближчим часом завод планує передати арміі України 74 бронетранспортери. В перспективі - виконання обіцянки СНБО про забезпечення збройних сил України тисячею БТРів.