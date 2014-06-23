В ООН немає сумнівів, що терористи на Донбасі - громадяни Росії

Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в ефірі телеканалу Інтер, пише Українська правда.

За його словами, в міжнародній організації є розуміння того, що цей крок може допомогти досягти миру і перейти до діалогу.

Говорячи про можливість міжнародних представників піти на переговори з представниками терористичних організацій, Сергєєв нагадав один з принципів ООН - "з терористами - ніякого діалогу".

"Тим більше, що Гіркін та інші, вони громадяни Росії і не мають права обговорювати врегулювання проблем України", - підкреслив дипломат.

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Він зазначив, що в ООН не викликає сумнівів російське походження і громадянство бойовиків на Сході України.

Крім того, Сергєєв розповів, що українська сторона змушена щодня спростовувати різні фальсифікації, які закидає в медіапростір РФ в своїх пропагандистських цілях.

Представник України в ООН також зазначив, що на сьогоднішній день виключити з цієї організації Росію неможливо, адже останнє рішення залишається за Радою безпеки ООН, яку зараз РФ і очолює.