В ООН немає сумнівів, що терористи на Донбасі - громадяни Росії
В Організації об'єднаних націй - позитивна реакція на мирний план президента України Петра Порошенка.
Про це заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в ефірі телеканалу Інтер, пише Українська правда.
За його словами, в міжнародній організації є розуміння того, що цей крок може допомогти досягти миру і перейти до діалогу.
Говорячи про можливість міжнародних представників піти на переговори з представниками терористичних організацій, Сергєєв нагадав один з принципів ООН - "з терористами - ніякого діалогу".
"Тим більше, що Гіркін та інші, вони громадяни Росії і не мають права обговорювати врегулювання проблем України", - підкреслив дипломат.
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Він зазначив, що в ООН не викликає сумнівів російське походження і громадянство бойовиків на Сході України.
Крім того, Сергєєв розповів, що українська сторона змушена щодня спростовувати різні фальсифікації, які закидає в медіапростір РФ в своїх пропагандистських цілях.
Представник України в ООН також зазначив, що на сьогоднішній день виключити з цієї організації Росію неможливо, адже останнє рішення залишається за Радою безпеки ООН, яку зараз РФ і очолює.