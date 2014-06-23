Нацгвардія спростовує інформацію про поховання загиблих бійців у озерах на Донеччині

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.

У повідомленні йдеться, що кожен військовослужбовець, який проходить службу в Нацгвардії, тим більше - бере участь в АТО, має укладений з Національною гвардією контракт про проходження служби, проходить відповідні спецперевірки у різних органах, має друзів, рідних та близьких. Тому поширення подібної інформації є нічим іншим, як «спеціально профінансованою брудною пропагандою проти військовослужбовців Національної гвардії України».Читайте такожНацгвардія сформує новий добровольчий спецбатальйон "Крим"

Командування попереджає представників заангажованих ЗМІ, що в разі розповсюдження в подальшому подібної недостовірної інформації робитиме все, щоб притягнути винних осіб до відповідальності.