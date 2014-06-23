Нацгвардія спростовує інформацію про поховання загиблих бійців у озерах на Донеччині
Командування Національної гвардії України категорично спростовує абсурдну інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, про поховання тіл загиблих під час проведення АТО військовослужбовців у Голубих озерах під селом Щурове Донецької області.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.
У повідомленні йдеться, що кожен військовослужбовець, який проходить службу в Нацгвардії, тим більше - бере участь в АТО, має укладений з Національною гвардією контракт про проходження служби, проходить відповідні спецперевірки у різних органах, має друзів, рідних та близьких. Тому поширення подібної інформації є нічим іншим, як «спеціально профінансованою брудною пропагандою проти військовослужбовців Національної гвардії України».Читайте такожНацгвардія сформує новий добровольчий спецбатальйон "Крим"
Командування попереджає представників заангажованих ЗМІ, що в разі розповсюдження в подальшому подібної недостовірної інформації робитиме все, щоб притягнути винних осіб до відповідальності.