Нардепа Віктора Остапчука обрали головою партії «Відродження»

«Відродження» - партія, яка міцно стоїть на державницьких рейках. Зараз одне з наших головних завдань - робота на єднання України, подолання екстремізму і поляризації країни. Ми підтримуємо Президента України Петра Порошенка в реалізації його плану мирного врегулювання на сході Україні», - заявив у своєму виступі Віктор Остапчук.

Голова «Відродження» запропонував колегам по партії взяти на озброєння у своїй діяльності теорію "малих справ", що реалізується на практиці добрими справами. Сам Остапчук підтримує переміщених в його виборчий округ жителів Слов'янська та Краматорська, які тимчасово перебувають зараз в дитячих таборах Харківської області. Крім цього, він надає гуманітарну допомогу українській армії, реалізує масштабні екологічні, спортивні, культурні проекти.

На думку Остапчука, єдиний ланцюг «малих справ», має величезне значення для суспільства, допоможе вийти на якісно новий соціально-економічний і культурно-етичний рівень суспільства і країни.

«Наша партія спочатку об'єднувала людей з різних регіонів України, серед яких багато залізничників. Як відомо, залізні дороги у всі часи були становим хребтом держави, оплотом державності. Для нас ніколи не було абсолютно ніякої різниці, звідки хто родом: зі Львова, Полтави, Вінниці чи Донецька. Сьогодні нам важливо прокласти міцні мости співпраці не тільки між регіонами України, але й з громадськими організаціями - для створення надзвичайно необхідних для суспільства «соціальних ліфтів», - зазначив новообраний лідер «Відродження».

Партія «Відродження» заявила про готовність брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради, а також до розширення свого представництва в місцевих органах влади.

Партія «Відродження» була створена рівно 10 років тому. Її засновником і першим головою став Георгій Кирпа, Герой України, колишній міністр транспорту і Гендиректор «Укрзалізниці», ім'я якого залізничники шанують досі. На виборах 2010 року депутатами місцевих рад різних рівнів та мерами міст стали багато представників партії «Відродження».