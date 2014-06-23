Глава МЗС Німеччини несподівано вирішив приїхати в Україну для зустрічі з Порошенком

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив сьогодні журналістам у Люксембурзі напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

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"Поза сумнівами, цей тиждень буде для України вирішальним", - підкреслив німецький міністр, додавши, що у зв'язку з цим має намір у вівторок зустрітися з українським президентом Петром Порошенком.

Крім того, Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що з боку Москви на мирний план Петра Порошенко "були різні сигнали". "Спочатку вони були дуже скептичними, зараз ми бачимо деяке бажання до співпраці. Тому ми хочемо підтримати це бажання всіма засобами", - підкреслив глава МЗС.