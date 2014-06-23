Балута назвав дві версії падіння вертольота на Харківщині, які наразі розглядають експерти

Експерти розглядають дві версії падіння 21 червня в Харківській області вертольота МІ-8, який доставляв вантаж у зону антитерористичної операції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Балуту.

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За його даними, експерти розглядають такі версії падіння: технічна несправність або терористичний акт.

Губернатор зазначив, що внаслідок падіння гелікоптера загинули троє членів екіпажу: командир Руслан Редькін, 1977 р.н., штурман Олександр Лесіченко, 1977 р.н., Володимир Михайлик, 1975 р.н.

Розслідування причин катастрофи продовжується.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Харківській області з екранів радарів зник вертоліт МІ-8, що належав ДСНС України. На борту машини перебували три члени екіпажу. Гелікоптер знайшли вранці 22 червня на території Зміївського району області у населеному пункті Лазунівка у лісосмузі було знайдено вертоліт і тіла всіх членів екіпажу.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.