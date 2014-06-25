Аваков: в Одесі запобігли декільком терактам

Як повідомляє прес-служба відомства, у затриманих міліція вилучила три вибухових пристрої. Один саморобний вибуховий пристрій вони намагалися пронести до місця проведення мітингу біля Консульства Росії. Ще два пристрої співробітники міліції виявили пізніше.

За словами Авакова, затримані молоді люди планували здійснити теракт в той день, коли в Одесі згадували жертв подій, що відбулися 2 травня в місцевому Будинку профспілок.

Завдяки тому, що міліцією були вжиті необхідні заходи з безпеки в місцях скупчення людей, зловмисники не наважилися на вчинення злочину. Пізніше молоді люди спробували здійснити задумане під час мітингу біля Генерального консульства РФ в Одесі, однак їх затримали правоохоронці.

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Співробітники міліції виявили ще два вибухові пристрої. Один з них, який був виявлений останнім, був виготовлений технічно грамотно і мав досить велику потужність.

Аваков підкреслив, що дії затриманих молодих людей були спрямовані на дестабілізацію обстановки в місті. Він запевнив, що МВС України налаштована забезпечити правопорядок в регіоні.

"Міністерство внутрішніх справ робить все для того, щоб показати людям, що вони захищені, а те, що відбулося в Одесі - більше не повториться", - сказав глава МВС.