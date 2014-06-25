У Шахтарську бойовики відібрали у людини з обмеженими можливостями два автомобілі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативним зведенням, 23 червня до Шахтарського міського відділу міліції звернувся інвалід 3-ї групи і повідомив, що ввечері п'ятеро невідомих у масках і камуфляжній формі, погрожуючи автоматами, заволоділи двома його автомобілями, які стояли у дворі будинку.

Сума завданих збитків становить 450 тис. гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Проводиться розслідування.