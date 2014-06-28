МЗС Росії звинуватив українських військових у порушенні перемир'я

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, текст якого є в розпорядженні УНІАН. «Російська сторона заявляє рішучий протест у зв'язку з подібними провокаціями української сторони, які грубо порушують основоположні принципи міжнародного права. Зазначені дії українських військових стали черговою ланкою в ланцюгу порушень оголошеного президентом України припинення вогню, фактично підривають діалог, який почався в Донецьку щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України», - йдеться в документі.

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У МЗС Росії заявляють, що 28 червня чергового «нападу» з боку українських військових зазнав російський пункт пропуску «Гуково» в Ростовській області. «Серйозні руйнування отримало приміщення митного посту. Особливу стурбованість викликає те, що там перебували біженці з України, громадяни цієї країни. Тільки завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. Снаряди потрапили також в довколишні населені пункти на території Російської Федерації», - заявили в російському МЗС.

Російська сторона вимагає від української сторони припинити подібного роду провокації, провести ретельне розслідування інциденту і суворо покарати винних.

При цьому в МЗС РФ не згадують про атаки проросійських терористів на блокпости українських силовиків, прикордонні загони, військові частини та інші об'єкти.