В бою на блокпосту в Краматорську загинули 5 військовослужбовців сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко. "Цей блокпост в ході бою був розбитий. З 19.30 до майже 00.00 йшов бій. Завдяки діям наших військовослужбовців вдалося понести мінімальні втрати. Цей блокпост залишається нічийним, але перебуває в полі зору наших військових і контролюється», - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, рішення про відведення особового складу з цього блокпоста було прийнято у зв'язку з підтягуванням додаткових сил з боку бойовиків, а також настанням темряви, яка ускладнювала контроль за цілями. "Тому було прийнято рішення про відвід особового складу з метою збереження життя військовослужбовців", - підкреслив прес-секретар інформаційного центру РНБО.