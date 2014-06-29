РНБО: З початку АТО загинули 145 українських військових, 312 - отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За минулу добу, за словами Лисенка, на Донбасі було вбито п'ятеро українських військовослужбовців, 18 - поранено.

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«Банди терористів протягом минулої доби знову порушували умови припинення вогню, кілька разів обстріляли з автоматичних гранатометів і мінометів один із блокпостів під Слов'янськом. Атаку відбито. В бою загинули троє українських військовослужбовців, ще четверо отримали поранення», - сказав представник РНБО.

Також, за його словами, було кілька мінометних обстрілів блокпосту в районі аеропорту «Краматорськ» у Донецькій області, і села Бірюкове в Луганській області. Крім того, близько опівночі бойовики обстріляли з мінометів опорний пункт Держприкордонслужби в Луганській області. У відповідь прикордонники відкрили вогонь на поразку, після чого бойовики відступили. Одного прикордонника поранено.

Крім цього, терористи атакували колону тилового забезпечення в районі населеного пункту Нижня Вільхова в Луганській області. Бій тривав близько 30 хвилин, у ході якого двоє військовослужбовців загинули, вісім поранено.

У районі села Приволля Донецької області бойовики заклали фугас на маршруті руху українських військових, які перевозили гуманітарний вантаж для населення. Машина супроводу БМП-2 підірвалася на закладеному фугасі, п'ятеро військовослужбовців контужено.

Були атаковані позиції Нацгвардії неподалік від села Шишкове Луганської області і в районі населеного пункту Тарани Донецької області. Атаки відбито, втрат немає.

Нагадаємо, що за даними РНБО, 28 червня близько 18 години прикордонний наряд у Луганській області зафіксував факт перетину державного кордону російським безпілотним літаком, який перетнув українсько-російський кордон і заглибився на територію України на 300-500 метрів. Прикордонна служба зупинила розвідувальну місію літака вогнем із стрілецької зброї.

Також учора терористи захопили Донецький завод хімічних виробів, на якому вони планують почати виробництво ручних осколкових гранат.

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Незаконні бандформування продовжують захоплювати адміністративні будівлі. Зокрема, 28 червня захоплено будівлю районного відділу МВС у Донецьку, приймальник-розподільник МВС і обласний офіс технічної служби «Київстар» у Луганську.

Також терористи захопили три броньовані інкасаторські мікроавтобуси “Південкомбанку” у місті Донецьк та два комбайни в селі Веселе на Донеччині.

Учора було зупинено рух поїздів на ділянці Мохнич — Зелений Колодязь Південної залізниці (Харківська область) через підрив полотна.