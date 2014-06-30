Перед зверненням до народу президент спілкується з іноземними політиками - ЗМІ

23:40, 30 червня 2014
Політика
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За кілька хвилин розпочнеться запис звернення президента Петра Порошенка до народу.

REUTERS
 

Про це повідомив керівник Управління держохорони Валерій Гелетей представникам самооборони Майдану, які зібралися на Банковій.

Він спитав самооборону, чи є можливість організувати трансляцію на Майдані.

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Водночас, як повідомило джерело INSIDER у АП, звернення президента затягується через спілкування з представниками іноземних держав.

"Відбувається робота з іноземними діячами", - сказав співрозмовник.

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