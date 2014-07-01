Британський фонд: Україна потребує нової виборчої системи, а 4 області вимагають нових осіб

У TDF відзначають, що результати дослідження говорять про неефективність нинішньої виборчої системи України, у зв'язку з чим на порядку денному стоїть прийняття нового закону про вибори.

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«Проведення демократичного перезавантаження влади в Україні неможливе в умовах дії нинішнього законодавства про вибори», - заявив президент Transition Democracy Fund Вільям Фоулер. За його словами, проведені дослідження показали, що процес реформування виборчого законодавства в Україні лише в деяких питаннях знаходить підтримку більшості експертного співтовариства. Так, опитані експерти переконані в необхідності прийняття преференційної системи виборів, яка дозволить знизити рівень корупції в парламенті і поліпшити ситуацію з прозорістю і демократичними стандартами в країні. Крім того, результати дослідження також свідчать про те, що посади очільників областей повинні бути виборними. Крім того, більшість експертів вважають за необхідне знизити кількість місць у парламенті з 450 до 300.

Однак, в Transition Democracy Fund підкреслюють, що питання прохідного бар'єру в український парламент не знайшло єдності серед експертів. Результати опитування вказують на коридор в межах 3-5%.

Transition Democracy Fund підкреслює, що експерти неоднозначні і у визначенні ефективності роботи парламентських фракцій. Проте, незважаючи на відмінності в їх ранжируванні, практично всі експерти назвали в трійці лідерів УДАР, «Батьківщину» та «Свободу».

Враховуючи прагнення українського суспільства до трансформації виборчої системи, на базі соціологічного опитування у відповідних областях, а також опитування українських і регіональних експертів і журналістів, Transition Democracy Fund склав рейтинг депутатів-мажоритарників, які за станом на червень 2014 року мали найбільший електоральний рівень підтримки в своєму регіоні і діяльність яких оцінювалася експертами як необхідна і ефективна.

У кожній області за результатами комплексного дослідження Transition Democracy Fund виділив трьох лідерів, які обиралися у парламент по одномандатному виборчому округу в даному регіоні, діяльність яких можна оцінювати як ефективну і як таку, що користується популярністю серед населення і лідерів громадської думки з точки зору законодавчої діяльності і роботи у виборчому окрузі.

Так, у Вінницькій області ним виявилися Микола Катеринчук, Олександр Домбровський і Григорій Заболотний. У Волинській - Ігор Палиця, Степан Івахів, Ігор Єремєєв. В Житомирській - Володимир Литвин, Геннадій Зубко, Володимир Пехов. Лідерами опитування в Закарпатській області стали Віктор Балога, Василь Петьовка та Павло Балога. У Запорізькій області - Ярослав Сухий, В'ячеслав Богуслаєв, Євген Балицький. В Івано-Франківської - Олександр Сич, Юрій Дерев'янко, Олександр Доній. У Київській - Сергій Міщенко, Руслан Сольвар, Ярослав Москаленко. У Львівській - Ірина Сех, Ірина Фаріон, Ярослав Дубневич. В Одеській - Давид Жванія, Геннадій Труханов, Сергій Гринивецький. У Полтавській - Сергій Каплін, Костянтин Жеваго, Володимир Пилипенко. У Рівненській області - Олег Осуховський, Валентин Королюк, Юрій Вознюк. У Сумській - Олег Медуниця, Володимир Шульга, Олександр Волков. У Тернопільській - Олексій Кайда, Михайло Головко, Іван Стойко. В Хмельницькій та Чернівецькій областях TDF визначив Ігоря Сабія, Миколу Федорука, Олександра Герегу. У Черкаській області - Валентина Ничипоренка, Геннадія Бобова, Віктора Тимошенка. У Чернігівській області - Олега Ляшка, Миколу Рудьковського, Владислава Атрошенка, а в Києві Віталія Ярему, Віктора Чумака, Андрія Іллєнка.

TDF зазначає, що згідно з результатами дослідження «2014: виклики для виборчого права України», найбільший запит населення та експертів на нові обличчя є в Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській областях (дослідження не проводилося на території Донецької і Луганської областей, а також Криму). В них отримано найбільш суперечливі результати, де трійка лідерів має мінімальний відрив від решти об'єктів дослідження (не більше 2%). Так, у Дніпропетровській області це - Андрій Шипко, Артур Мартовицький, Ігор Циркін. У Кіровоградській - Станіслав Березкін, Олександр Єдін, Сергій Кузьменко. У Миколаївській - Ігор Бриченко, Артем Ільюк, Микола Жук. В Харківській - Олександр Фельдман, Валерій Писаренко, Ірина Горіна та в Херсонській - Андрій Путілов, Федір Негой, Володимир Сальдо.

Соціологічне опитування проведене за замовленням Transition Democracy Fund 10-18 червня 2014 року. Опитано 6400 респондентів старше 18 років в 320 населених пунктах на всій території України, крім Донецької, Луганської областей і Криму методом особистих інтерв'ю. Експертне опитування проводилося з 1 по 30 червня. У ньому взяло участь 152 експерти, лідери громадської думки та регіональні журналісти.

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Transition Democracy Fund - недержавна організація (Великобританія), здійснює дослідження і моніторинг трансформаційних процесів у країнах пострадянського простору. Заснована в 2005 році. Президент TDF - Вільям Фоулер (www.transitiondemocracy.com).