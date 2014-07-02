ЗМІ: Болотов заявив про звільнення журналістів Громадського ТБ

Як повідомляє інтернет-ресурс Східний варіант, про це Болотов заявив на прес-конференції.

При цьому Болотов відзначив, що журналісти були звільнені на прохання трьох провідних російських телеканалів.

Як повідомляв УНІАН, журналістку Громадське ТБ Станко і оператора Бескоровайного ввечері 30 червня захопили в полон представники збройного угруповання «Луганська народна республіка». Телеканал заявив, що, за непідтвердженими даними, журналістів незаконно затримали в Луганській області при виконанні професійних обов'язків, і вони перебувають в підвалі однієї з будівель в центрі Луганська.

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення знімальної групи телеканалу.

Президент України Петро Порошенко доручив зробити все необхідне для звільнення заручників-журналістів.

Сьогодні, 2 липня, керівники трьох російських найбільших телевізійних компаній «Першого каналу», ВДРТК і НТВ Костянтин Ернст, Олег Добродєєв і Володимир Кулістіков закликали Болотова сприяти у звільненні журналістів Станко і Бескоровайного.