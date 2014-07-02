ЗМІ: Болотов заявив про звільнення журналістів Громадського ТБ
Голова терористичної організації «Луганська народна республіка» Валерій Болотов заявив, що відпустив затриманих раніше журналістів «Громадського ТБ» Анастасію Станко та Іллю Бескаравайного.
Як повідомляє інтернет-ресурс Східний варіант, про це Болотов заявив на прес-конференції.
При цьому Болотов відзначив, що журналісти були звільнені на прохання трьох провідних російських телеканалів.
Як повідомляв УНІАН, журналістку Громадське ТБ Станко і оператора Бескоровайного ввечері 30 червня захопили в полон представники збройного угруповання «Луганська народна республіка». Телеканал заявив, що, за непідтвердженими даними, журналістів незаконно затримали в Луганській області при виконанні професійних обов'язків, і вони перебувають в підвалі однієї з будівель в центрі Луганська.
Столична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення знімальної групи телеканалу.
Президент України Петро Порошенко доручив зробити все необхідне для звільнення заручників-журналістів.
Сьогодні, 2 липня, керівники трьох російських найбільших телевізійних компаній «Першого каналу», ВДРТК і НТВ Костянтин Ернст, Олег Добродєєв і Володимир Кулістіков закликали Болотова сприяти у звільненні журналістів Станко і Бескоровайного.