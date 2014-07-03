Порошенко заявив, що не дозволить “ганьбити і паплюжити українську армію”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради після того, як з місця народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко почала кричати, що українська армія вбиває людей.

Хтось із депутатів у відповідь прокричав їй: “Закрий рота!”.

Порошенко, кілька секунд помовчавши, слухаючи ці викрики, заявив: “І ми не дозволимо ганьбити і паплюжити нашу армію”. Ці слова були зустрінуті оплесками народних депутатів. Сесійна зала стоячи аплодувала. Також підвівся Порошенко.

Потім президент наголосив: “Україна стоїть перед надскладними викликами. І ми маємо очистити армію від тих, хто паразитує, витягуючи з неї бюджетне фінансування. Ми маємо відродити потенціал нашого ВПК, який багато років служив ширмою для відмивання грошей з бюджету через державне оборонне замовлення”.

За його словами, “винні в розвалі ВПК та розкраданні матеріальної бази ЗСУ мають, нарешті, постати перед законом”.

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Президент наголосив, що сьогодні він призначить керівника “Укрооборонпрому”. При цьому він не назвав кандидата на цю посаду.

Порошенко наголосив на необхідності зробити все для того, щоб військовослужбовець, незважаючи на те, чи він є генералом, чи капітаном, “більше ніколи не зміг віддати честь”.

За словами Порошенка, проведення АТО на сході України показало повний розвал системи тилового забезпечення, знищеної за останні 10 років. “Армію, мов злидні, обсіли корупціонери, які проросли корінням, висмоктуючи фінансування з державного бюджету”, - заявив президент.

Порошенко висловив переконання, що прихід нових людей у силові структури дозволить не просто виправити ситуацію, але й “поламати роками відшліфовані корупційні схеми, дозволить вивести на чисту воду зрадників, які намагалися нажитися на безпеці наших героїв солдат”.