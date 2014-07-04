Тігіпко і Фірташ звільнені з посад співголів соціально-економічної ради
04:43, 04 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив міністра соціальної політики Людмилу Денисову головою тристоронньої соціально-економічної ради.
Порошенко звільнив Тігіпко і Фірташа з посад співголів соціально-економічної ради
Про це йдеться в указі Президента № 567/2014, опублікованому на його сайті.
"Призначити Денісову Людмилу Леонтіївну головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради", - йдеться в указі.
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Цим же указом Президент звільнив з посади голови тристоронньої соціально-економічної ради Юрія Кулика, призначеного на цю посаду 18 травня 2013 р.
Крім того, Порошенко звільнив Сергія Тігіпка, Василя Хару і Дмитра Фірташа з посад співголів соціально-економічної ради.
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