Бойовики відмовляються створювати коридор для виходу мирних громадян із зони АТО

Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. За його словами, в даний час немає повноцінного коридору, оскільки бойовики відмовляються брати участь у його формуванні.

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"Та сторона навіть не пускає людей, які хочуть виїхати, забирає у них автомобілі. А для створення повноцінного коридору повинно бути бажання другої сторони. На сьогоднішній день ми його не бачимо. Навпаки, бачимо агресивну поведінку", - сказав Андрій Парубій.