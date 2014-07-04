Бойовики відмовляються створювати коридор для виходу мирних громадян із зони АТО
14:01, 04 липня 2014Політика
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Бойовики відмовляються брати участь у створенні повноцінного коридору для виходу мирних жителів із зони антитерористичної операції (АТО).
Парубій повідомив, що бойовики не хочуть формувати коридор для мирних громадян / фото УНІАН
Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. За його словами, в даний час немає повноцінного коридору, оскільки бойовики відмовляються брати участь у його формуванні.
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"Та сторона навіть не пускає людей, які хочуть виїхати, забирає у них автомобілі. А для створення повноцінного коридору повинно бути бажання другої сторони. На сьогоднішній день ми його не бачимо. Навпаки, бачимо агресивну поведінку", - сказав Андрій Парубій.
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