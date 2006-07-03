Комедія, бойовик чи драма: коаліція і опозиція об 11.00 зберуться у кінозалі ВР

Сьогодні об 11.00 в кінозалі Верховної Ради має розпочатися «круглий стіл» з метою врегулювання конфліктної ситуації між більшістю і опозицією.

На «круглому столі» обговорюватимуться питання взаємодії більшості та опозиції як у ВР, так і в органах місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, з 27 червня Верховна Рада України не може працювати у режимі засідань, оскільки фракція Партії регіонів блокує сесійну залу. У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.