Меджліс ухвалив рішення відкликати своїх представників з органів влади Криму

Про це заявив перший заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз журналістам "Сегодня".

«Подібні дії дають побоювання, що з кожним кримським татарином, який у себе на батьківщині говорить про свої права і свободи, будуть вчиняти аналогічними методами. Це неприпустимо. Меджліс ухвалить заяву з приводу незаконних дій влади РФ щодо недопущення на батьківщину лідерів нашого народу», - підкреслив Чийгоз.

Він також додав, що Рефат Чубаров продовжує залишатися главою Меджлісу.

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«Ситуація з Чубаровим - це спроба обезголовити Меджліс і внести розкол серед кримських татар. Але результату це не дало і лише більше консолідувало народ. Всі наші рішення, як і раніше, будуть визначатися з точки зору позиції Чубарова. Меджліс продовжує працювати і всі організаційні питання будуть вирішуватися і далі у звичайному режимі», - пояснив Ахтем Чийгоз.

За його словами, Меджліс прийняв рішення відкликати своїх представників з органів виконавчої влади Криму.