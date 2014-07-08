Порошенко зустрівся з родичами загиблих майданівців, які пікетували АП

Президент України Петро Порошенко зустрівся з родичами загиблих «майданівців», які сьогодні зранку пікетували Адміністрацію президента.

Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі з президентом один з пікетувальників Петро Сименко заявив, що вони обговорили створення меморіалу Небесній сотні у Києві та надання загиблим «майданівцям» звання Герой України.

“Президент сказав нам, що зранку був дуже зайнятий і не зміг з нами зустрітись відразу. У нас відбулась конструктивна і тепла розмова. Ми обговорили найзагальніші питання: нагородження наших героїв, а також інші. Ми задоволені цією зустріччю. Президент нас почув і попросив нашої підтримки”, - сказав Сименко.

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Також він додав, що президент запропонував нагородити загиблих «майданівців» недавно заснованим орденом Небесної сотні, але водночас зазначив, що рішення щодо відзначення загиблих активістів орденом Небесної сотні чи надання їм звання Герой України мають прийняти самі родичі та близькі загиблих «майданівців», так само як і рішення щодо майбутнього пам'ятника Небесній сотні.

Громадська організація, яка об'єднує родичів та близьких загиблих «майданівців» прийме рішення з цих питань та поінформує президента через контактну особу про це рішення.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько 20 осіб - родичів громадян, які загинули на Майдані, - пікетували Адміністрацію президента з вимогою присвоїти загиблим звання Герой України.

До пікетувальників вийшов співробітник АП і забрав документи, в яких викладено їхні письмові вимоги.

Однак, родичі загиблих наполягали на зустрічі з президентом.