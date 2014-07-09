У Конча-Заспі активісти поплавали у басейні Ахметова

У вівторок, 8 липня, автомайданівці зайшли на територію розкішного маєтку бізнесмена Ріната Ахметова.

Активісти шукали Ахметова на Київщині, бо попри всі його виступи і заклики до миру йому не вірять. З десяток активістів залізли на високий паркан та домовилися з охороною пропустити на територію журналістів, повідомляє ТСН.ua

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Екскурсія маєтком тривала не більше 20 хвилин, дехто навіть встиг попірнати в басейні олігарха. Активісти свою акцію вважають вдалою.