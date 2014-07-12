Расмуссен та Клімкін обговорили поглиблення відносин в рамках особливого партнерства

Як повідомляє місія України при НАТО, обговорення відбулося в рамках візиту Клімкіна в Брюссель.

"Зокрема, попередньо узгоджено графік політичного діалогу на високому та найвищому рівні, низку питань практичного співробітництва та нові проекти з допомоги Україні на виконання рішень міністрів закордонних справ держав-членів НАТО від 1 квітня та 25 червня ц.р. щодо посилення обороноздатності нашої держави та розвиток її збройних сил, оборонного та безпекового сектору", - зазначається в повідомлені.

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Крім того, міністр проінформував генсека Північноатлантичного альянсу про останній розвиток подій в Україні та зусилля української влади, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході країни.

"На прохання Расмуссена, Клімкін поінформував про результати сьогоднішніх трьохсторонніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС", - інформує представництво.