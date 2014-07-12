До зони АТО відправляється Хмельницька рота міліції особливого призначення "Богдан"

Сьогодні хмельницька рота міліції особливого призначення “Богдан” вирушає у зону АТО для заміни на бойовому посту правоохоронців з Хмельниччини, які охороняють громадський порядок на блокпостах вже понад місяць.

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Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області, рота створювалась менше місяця. До складу роти увійшли добровольці.

До оснащення її всім необхідним долучились як громада, так і благодійники, зокрема, українсько-німецька фірма передала “богданівцям” наполовину броньований автомобіль, а прокуратура придбала мікроавтобус.

“За військовими стандартами рота оснащена на 100%. Окрім того, без повного екіпірування працівники МВС не можуть бути відправлені у зону АТО згідно з законом”, – наголосив начальник УМВС у Хмельницькій області Олександр Розізнаний.

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У роті “Богдан” служать бійці різного віку та з різним досвідом: наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 57.

До складу хмельницької роти міліції особливого призначення “Богдан” увійшов 101 боєць.