СБУ та прикордонники спіймали російського найманця, який тікав через кордон

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Ігор Сискевич, 16 липня 1952 р.н., незаконно потрапив на територію України для підтримки терористів так званої «Донецької народної республіки». Встановлено, що бойовик брав активну участь у збройних нападах на українських військових та в терористичних операціях.

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При ньому виявлено «Удостоверение народного ополченца Донбасса», підписане особисто «Стрєлком» – Гіркіним, паспорт громадянина РФ з пропискою в м. Сочі Краснодарського краю, агітки сепаратистського змісту.

Із затриманим проводяться невідкладні слідчі дії.