СБУ та прикордонники спіймали російського найманця, який тікав через кордон
14:52, 12 липня 2014Політика
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Служба безпеки України спільно з прикордонниками не допустила спроби втечі російського найманця, якій брав участь у бойових діях бандформувань у східних областях України.
СБУ та прикордонники спіймали найманця / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Ігор Сискевич, 16 липня 1952 р.н., незаконно потрапив на територію України для підтримки терористів так званої «Донецької народної республіки». Встановлено, що бойовик брав активну участь у збройних нападах на українських військових та в терористичних операціях.
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При ньому виявлено «Удостоверение народного ополченца Донбасса», підписане особисто «Стрєлком» – Гіркіним, паспорт громадянина РФ з пропискою в м. Сочі Краснодарського краю, агітки сепаратистського змісту.
Із затриманим проводяться невідкладні слідчі дії.
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