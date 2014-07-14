Чехія відмовилась надавати Україні військову допомогу

Зокрема кошти виділені на "демократичну трансформацію, стипендії для українських студентів, підтримку незалежних ЗМІ, однак допомога прямо не включає постачання військового характеру". Про це Радіо Свобода повідомила речниця чеського МЗС Йогана Ґрогова.

Щодо надання у розпорядження України чеського військового літака Ан-26, Міністерство оборони Чехії Радіо Свобода повідомило, що цей проект не розглядався, "оскільки військовий літак не входить до гуманітарної допомоги".

Як наголосив речник міністерства Ян Пейшек, "літаки Ан-26 виведені з ужитку армією Чехії, вони стоять на летовищі Кбели і не придатні до експлуатації. Їх введення в експлуатацію вимагало б великих затрат і відносно тривалого часу".

Водночас другий секретар посольства України в Чехії Юлія Клочко заявила Радіо Свобода, що "з приводу звернення української сторони до Чехії щодо надання допомоги станом на цей час офіційно ми жодної відмови не отримали — ні письмово, ні усно".

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У відповідності до ухваленої урядом Чехії програми щодо надання гуманітарної допомоги Україні, Чехія вже прийняла на лікування 39 тяжко поранених героїв Майдану. Зараз провадяться переговори щодо лікування в Чехії тяжко поранених українців зі сходу і півдня України, яке забезпечує чеська програма MEDEVAC.

Україна звернулась до Чехії з проханням надати їй допомогу. За інформацією празького щоденника Lidové noviny, мова йшла про набори медичної допомоги, польові ліжка, харчові пакети, взуття чи одяг для прикордонників.