Шкіль ініціює громадський суд над Кучмою у справі Гонгадзе

Це повинен бути відкритий публічний процес, у число організаторів якого увійдуть моральні авторитети суспільства, учасники комітету "Україна без Кучми", жертви політичного переслідування з боку режиму Кучми, українські політики і юристи.

Читайте такожЛук'яненко вважає хорошим знаком відновлення справи щодо вбивства Гонгадзе

Про це написав у складі статті на "Обозревателе" народний депутат України VI скликання, член партії "Батьківщина" Андрій Шкіль.

"Мова йде не тільки про доцільність, готовий особисто сприяти створення організаційного комітету для проведення громадського процесу "Народ України проти Леоніда Кучми" і вважаю, що всі небайдужі мають приєднатися", - сказав Шкіль.

"Зараз Феміда відвернулася від організаторів вбивства Георгія Гонгадзе, і ми всі повинні простежити, щоб Феміда знову повернулася на місце і почала працювати", - додав він.

Шкіль зазначив, що "справа Кучми" буде прикладом досяжності кожного злочинця. Виходячи з цього, кращою формою профілактики злочинів буде невідворотність покарання.

За словами журналіста, суспільство, загартоване двома революціями, здатне організуватися і здійснювати цивілізований тиск на генеральну прокуратуру, щоб змусити його розслідувати справу Гонгадзе за законом.

"Якщо ми цього не зробимо, то років через десять такий самий імунітет від справедливості отримає і Янукович", - підкреслив Андрій Шкіль.

"Хочемо ми, щоб "почесний пенсіонер" Янукович повернувся у своє Межигір'я, мирно розкошуючи там? Ні, так само, як в розпал акції "Україна без Кучми" ми не збиралися нічого прощати Леоніду Кучмі", - сказав Шкіль.