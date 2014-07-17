Сили АТО не володіють засобами ППО – Тимчук

Про це керівник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.

Він підтвердив, що в Донецькій області впав пасажирський лайнер, який здійснював рейс Куала-Лумпур – Амстердам.

«За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», північніше Тореза (Донецька обл.) зазнав катастрофи пасажирський літак», - написав він.

«О 16.20 зник зв'язок наземних служб у Києві і Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Куала-Лумпур – Амстердам», - додав експерт.

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«Українські силовики зі складу сил АТО не мають у зоні проведення операції засобів ППО. Разом з тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіоні проросійські терористи і підрозділи ВС Росії», - наголосив він.