Сили АТО не володіють засобами ППО – Тимчук
Українські силовики зі складу сил антитерористичної операції не мають у зоні проведення операції засобів протиповітряної оборони.
Про це керівник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.
Він підтвердив, що в Донецькій області впав пасажирський лайнер, який здійснював рейс Куала-Лумпур – Амстердам.
«За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», північніше Тореза (Донецька обл.) зазнав катастрофи пасажирський літак», - написав він.
«О 16.20 зник зв'язок наземних служб у Києві і Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Куала-Лумпур – Амстердам», - додав експерт.
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«Українські силовики зі складу сил АТО не мають у зоні проведення операції засобів ППО. Разом з тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіоні проросійські терористи і підрозділи ВС Росії», - наголосив він.