Перед падінням жодних повідомлень з літака Malaysia Airlines не надходило - «Украерорух»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в.о. генерального директора «Украероруху» Дмитро Бабейчук на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

За словами представника «Украероруху», повітряне судно було на управлінні диспетчерів Дніпропетровського регіонального диспетчерського центру підприємства.

«Політ проходив у повітряному просторі України без будь-яких проблем, жодних повідомлень від пілотів не надходило. А потім літак зник з радарів радіолокаційної станції», - сказав Бабейчук.

Також він повідомив, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO - International Civil Aviation Organization, ІКАО) і Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) допоможуть Україні розслідувати причини падіння літака.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками імовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебувало 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Диспетчери втратили контакт з літаком за 50 км від російсько-українського кордону, в районі селища Сніжне Донецької області, контрольованого силами самопроголошеної «Донецької народної республіки». За відомостями очевидців, літак вибухнув у повітрі, тіла загиблих розкидало в радіусі 4 кілометри.

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Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявляє, що бойовики «ДНР» заважають прибуттю до місця трагедії малайзійського літака представників рятувальних служб і правоохоронних органів.

Президент України Петро Порошенко ініціював створення Державної комісії із залученням фахівців ІКАО та інших міжнародних структур для розслідування трагедії.