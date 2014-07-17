Розвідка США підтверджує, що малазійський літак був збитий ракетою "земля-повітря" - ЗМІ
23:46, 17 липня 2014Політика
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Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
Reuters
Розвідка США підтверджує, що малазійським літак був збитий ракетою "земля-повітря".
Про це пише американське видання The Wall Street Journal".
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"Розвідка США підтверджує, що ракета, випущена в малазійський літак, була класу "земля-повітря", але не впевнена щодо походження", - пише видання.
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