Розвідка США підтверджує, що малазійський літак був збитий ракетою "земля-повітря" - ЗМІ

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Розвідка США підтверджує, що малазійським літак був збитий ракетою "земля-повітря". Про це пише американське видання The Wall Street Journal". Читайте такожЗ'явилося відео з місця падіння Боїнг-777 "Розвідка США підтверджує, що ракета, випущена в малазійський літак, була класу "земля-повітря", але не впевнена щодо походження", - пише видання.

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