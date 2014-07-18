ЗМІ: бойовики з терористичної організації "ДНР" досі не пустили експертів до місця падіння Boeing-777

Літак "Малайзійських авіаліній" впав на територію, територію контрольовану бойовиками, повідомляє ТСН.

Вони допустили на місце катастрофи лише близько десятка бригад швидкої допомоги. Читайте такожПан Гі Мун закликає до повного міжнародного розслідування трагедії з малайзійським літаком

Наразі невідомо, де знаходять тіла сотень жертв а також "чорні скриньки". Бортові самописці з літака хочуть передати для експертизи до Москви, заявляють представники терористичної організації "ДНР", зокрема Андрій Пургін.

Нагадаємо, раніше джерела в уряді США повідомляли, що Україна не могла збити пасажирський літак. Жертвами трагедії стали 298 людей.