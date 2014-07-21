Росія представила свій проект резолюції РБ ООН щодо Боїнга

Про це повідомив журналістам постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, передає РИА Новости.

"Так, ми зробили це", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше свій проект для голосування, яке заплановано на понеділок, представила Австралія.

"Різниця в тому, що в нашому проекті це неупереджене під керівництвом ICAO міжнародне розслідування", - заявив Чуркін, очевидно, маючи на увазі, що проект Австралії пропонує щось інше.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», поставленого терористам з Росії.

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу, всі вони загинули.