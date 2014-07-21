Справа Боїнга-777: Порошенко віддав авіаекспертам президентський літак

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

"Влада України робить все для максимального сприяння їхній роботі. Президент Петро Порошенко доручив надати у розпорядження міжнародних експертів президентський літак, і вранці в понеділок 14 фахівців прибули в Харків, що дозволило їм без зволікання приступити до роботи", - йдеться в повідомленні.

Також в Харків вилетів спецлітак від Королівства Нідерланди з гуманітарною місією (на борту спеціальне обладнання і труни) і 7 відповідними експертами.

Читайте такожУ Харків для розслідування катастрофи Боїнга прибули експерти Інтерполу та ЄврополуЕксперти розглянули та обговорили фотоматеріали, які були відправлені електронною поштою. За результатами аналізу комісії було рекомендовано звернути увагу на конкретні деталі літака, виконати панорамне фотографування окремих частин повітряного судна, повідомляє сайт Президента.

Фахівці, що працюють на місці події, у першій половині дня детально оглянули і задокументували уламки центроплана. Пізніше робота комісії була зосереджена на уламках кабіни пілотів.