Порошенко: Українські спецслужби мають відповідь на питання про катастрофу Boeing-777

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна має докази, що дають відповідь на питання, як трапилася катастрофа літака «Боїнг 777».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час зустрічі зі спеціальним представником прем’єр-міністра Австралії з розслідування катастрофи рейсу МН 17 Алланом Грантом Хьюстоном.

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«Глава держави заявив, що Україна має докази, які дають відповідь на питання – коли, де і як це трапилось. Спецслужби України готові надати всі матеріали міжнародній експертній комісії, яка проводить розслідування обставин трагедії з літаком», - йдеться в повідомленні.

Президент назвав аварію літака «Малайзійських авіаліній» найбільшим злочином, який вчинили терористи зі зброї, отриманої з Росії. Порошенко запевнив у своїй готовності сприяти максимально прозорому розслідуванню обставин трагедії.

Спеціальний представник прем’єр-міністра Австралії зазначив, що прибув до України для того, щоб максимально сприяти у проведенні прозорого розслідування, подоланні наслідків трагедії та проведенні ідентифікації загиблих. «Ситуація з тілами дуже проблемна, але ми дякуємо вам за всі зусилля для того, щоб її розв’язати», - зазначив Хьюстон.

Він також наголосив на важливості забезпечення доступу експертів до місця падіння літака. «Дякую за підтримку, яку ми отримали. Все, що стосується співпраці з людьми на місцях, є надзвичайно ефективним», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який очолює держкомісію з розслідування авіакатастрофи, сьогодні повідомив, що роботи з пошуку тіл безвинно загиблих завершені.

«На даний момент, згідно з рапортом ДСНС України, роботи з пошуку тіл безвинно загиблих завершені. І можна констатувати, що знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам безвинно загиблих людей», - сказав Гройсман.