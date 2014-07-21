Порошенко: Українські спецслужби мають відповідь на питання про катастрофу Boeing-777
Президент України Петро Порошенко заявляє, що в України є докази, які дають відповідь на питання, як сталася катастрофа літака «Боїнг 777».
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна має докази, що дають відповідь на питання, як трапилася катастрофа літака «Боїнг 777».
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час зустрічі зі спеціальним представником прем’єр-міністра Австралії з розслідування катастрофи рейсу МН 17 Алланом Грантом Хьюстоном.
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«Глава держави заявив, що Україна має докази, які дають відповідь на питання – коли, де і як це трапилось. Спецслужби України готові надати всі матеріали міжнародній експертній комісії, яка проводить розслідування обставин трагедії з літаком», - йдеться в повідомленні.
Президент назвав аварію літака «Малайзійських авіаліній» найбільшим злочином, який вчинили терористи зі зброї, отриманої з Росії. Порошенко запевнив у своїй готовності сприяти максимально прозорому розслідуванню обставин трагедії.
Спеціальний представник прем’єр-міністра Австралії зазначив, що прибув до України для того, щоб максимально сприяти у проведенні прозорого розслідування, подоланні наслідків трагедії та проведенні ідентифікації загиблих. «Ситуація з тілами дуже проблемна, але ми дякуємо вам за всі зусилля для того, щоб її розв’язати», - зазначив Хьюстон.
Він також наголосив на важливості забезпечення доступу експертів до місця падіння літака. «Дякую за підтримку, яку ми отримали. Все, що стосується співпраці з людьми на місцях, є надзвичайно ефективним», - відзначив він.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
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Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який очолює держкомісію з розслідування авіакатастрофи, сьогодні повідомив, що роботи з пошуку тіл безвинно загиблих завершені.
«На даний момент, згідно з рапортом ДСНС України, роботи з пошуку тіл безвинно загиблих завершені. І можна констатувати, що знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам безвинно загиблих людей», - сказав Гройсман.