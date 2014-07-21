Порошенко вніс до ВР законопроект про часткову мобілізацію (доповнено)

Як повідомляє сайт Верховної Ради України, документ зареєстрований 21 липня. При цьому текст законопроекту на сайті ВР відсутній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Турчинов заявив, що ВР завтра, 22 липня, першим питанням розгляне указ президента про часткову мобілізацію.

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“Одним із перших питань завтра ми розглянемо указ президента, який має бути підписаний на підставі рішення РНБО про часткову мобілізацію”, - сказав Турчинов. За його словами, ВР протягом двох діб має схвалити цей указ, щоб він набув чинності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, Указ ”Про часткову мобілізацію” направлено в парламент згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

У відповідності з документом, як зазначається в повідомленні, часткова мобілізація оголошена «у зв`язку з поширенням проявів тероризму на території України, що призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців і працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах держави, концентрацією угруповань військ (сил) зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України, з метою забезпечення оборони держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України».

Призов військовозобов`язаних, резервістів та поставка транспортних засобів для забезпечення потреб військ здійснюватимуться в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву, йдеться в повідомленні.