Мовчання РФ – сигнал збройним угрупуванням: "ми вас підтримуємо" – постпред США в ООН

Про це вона заявила у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Ми вітаємо підтримку Росією цієї резолюції, але не жодна резолюція була б непотрібна, якби Росія задіяла свій вплив на сепаратистів у четвер, примусила їх скласти зброю та залишити місце трагедії експертам, чи у п’ятницю, чи у суботу чи навіть вчора. Але тільки сьогодні вранці, коли збирається Рада Безпеки, президент Путін нарешті виступив із закликом забезпечити безпеку міжнародним експертам. Але, і це критично важливо, президент Путін не звернувся із закликом до сепаратистів, які загрожували цим експертам, і на яких він має великий вплив. Російське мовчання з четверга надсилає сигнал збройним угрупуванням: ми вас підтримуємо», - сказала вона.

Пауер наголосила, що ухвалена резолюція чітко зазначає необхідність «встановити факти, якими незручними вони б не були».

Крім того, вона наголосила, що навіть після ухвалення цієї резолюції, варто запитати, чи є «дійсно консенсус щодо того, що цей злочин заслуговує термінового та незалежного розслідування». «Якщо це так, то чому ми сьогодні збираємося, щоб вимагати такого розслідування? Ми зібралися сьогодні тому, бо не всі підтримують реальне розслідування цього злочину. Якби вони підтримували його, то міжнародні експерти вже отримали б доступ до місця трагедії. Але цього не сталося. Замість цього озброєні бандити розгулюють на уламках літака серед тіл», - сказала Пауер.

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Як повідомляв УНІАН, проект резолюції, підготовлений Австралією, був одностайно ухвалений на засіданні Ради Безпеки.

Таким був результат голосування, яке відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН.

«За» проголосувало 15 країн.

Австралія подала на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції із засудженням збиття літака Малайзійських авіаліній в небі над Донецькою областю, в якій наполягає на тому, що ”лайнер був збитий”.

Проект резолюції розроблений Австралією - на борту літака перебували 28 громадян цієї держави. Документ вимагає притягнути до відповідальності винних у трагедії і ”найрішучіше засуджує збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів” та ”вимагає від країн та інших гравців у регіоні утриматися від актів насильства, направлених проти цивільної авіації”. Документ також містить вимогу до озброєних сепаратистів надати експертам доступ до місця падіння авіалайнера та заклик до усіх сторін співпрацювати з міжнародними слідчими.

Крім того, у проекті резолюції є вимога, щоби до останків жертв було гідне ставлення та повага. Українські ЗМІ повідомляли про випадки мародерства на місці трагедії.

Авіалайнер, який впав 17 липня на Донбасі, був збитий зенітною ракетою з підконтрольної проросійським терористам території.