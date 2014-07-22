У Харкові потяг із тілами загиблих пасажирів «Боїнга» відправлять на «Завод імені Малишева»

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як відомо, “Завод імені Малишева” розташований неподалік залізничної станції “Балашовка” і має у своєму розпорядженні окрему залізничну гілку.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією джерела, потяг має прибути на територію Харкова з 11.30 до 12.00.

17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте такожРосійські експерти чотири дні працювали на місці падіння Боїнг-777 під виглядом цивільних - заступник голови АПНа місці катастрофи знайдено тіла 282 загиблих та 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Читайте такожПотяг із тілами жертв катастрофи "Боїнга" прибуде до Харкова близько 12.00Вночі 22 липня потяг з тілами загиблих у катастрофі «Боїнга» відправлено з Донецька до Харкова для подальшої репатріації до Нідерландів.