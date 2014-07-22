“Батьківщина” не голосуватиме за указ Порошенка про часткову мобілізацію

10:49, 22 липня 2014
Політика
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Фракція “Батьківщина” не голосуватиме сьогодні за затвердження указу президента про часткову мобілізацію і вимагає введення воєнного стану в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції Сергій Соболєв заявив з парламентської трибуни.

“Сьогодні першим питанням порядку денного стоїть закон про часткову воєнну мобілізацію. Скажіть, будь ласка, як таке питання може обговорюватися без присутності президента, прем'єр-міністра, вищого військового керівництва? Тому ми пропонуємо, щоб це питання було обговорено за участі вищого керівництва держави та силових структур і в закритому режимі. До тих пір, поки не підведемо підсумки першого місяця антитерористичної операції, всі подальші кроки будуть чистою авантюрою. Без введення воєнного стану в частині Донецької та Луганської областей часткова мобілізація стане продовженням політики окозамилювання”, - заявив Соболєв.

Крім того, він підкреслив, що “Батьківщина” вимагає негайно ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС.

“Наша фракція вимагає негайно ратифікувати Угоду про асоціацію. Це дасть можливість відкрито звертатися до голови Європейського Союзу, до військово-політичних об'єднань, про воєнну допомогу Україні”, - вважає Соболєв.

Також він зазначив, що парламент має прийняти рішення про дозвіл на допуск на територію України іноземних військових підрозділів для захисту суверенітету України.

“Ми просимо саме в такому порядку поставити ці питання на сесії, а далі — перевибори”, - сказав Соболєв.

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