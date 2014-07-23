Прем'єр Австралії хоче направити на Донбас поліцію для охорони місця падіння Boeing-777

Прем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот пропонує направити на Донбас цивільний поліцейський підрозділ чисельністю до 50 осіб для охорони місця падіння малайзійського літака, забезпечення роботи експертної комісії та збереження доказів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Еббот сказав під час розмови з Петром Порошенком.

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Президент та прем’єр-міністр Австралії скоординували подальші дії щодо проведення належного розслідування катастрофи рейсу МН17, в результаті якої загинуло 27 громадян Австралії.

В ході розмови Ебботт подякував Порошенку за зусилля, які Україна докладає для допомоги всім країнам, що постраждали внаслідок трагедії.

«Це навіть не назвеш трагедією, - заявив Ебботт, - те, що сталося, є нічим іншим, як звірством».

Прем’єр-міністр Австралії запропонував направити цивільний поліцейський підрозділ чисельністю до 50 осіб для охорони місця падіння літака, забезпечення роботи експертної комісії та збереження доказів.

«Ми хочемо отримати позицію експертів для остаточного підкріплення тих висновків, які вже були зроблені на базі попереднього аналізу даних дистанційного спостереження та нашого розуміння ситуації», - повідомив Ебботт.

Порошенко подякував за ініціативу і запевнив у готовності сприяти міжнародному розслідуванню. Він пообіцяв обговорити питання діяльності поліцейської місії під час своєї зустрічі з міністрами закордонних справ Австралії та Нідерландів, які завтра відвідають Київ.

Глава держави також поінформував Ебботта, що, незважаючи на трагедію зі збитим літаком «Малайзійських авіаліній», терористи не припинили злочинні дії, продовжують обстріли і сьогодні збили два українські літаки СУ-25. Президент наголосив, що так звані «ДНР» та «ЛНР» повинні бути визнані терористичними організаціями, зокрема, Європейський Союз вже зафіксував можливість такого статусу у висновках Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Ебботт побажав Порошенку успішного подолання надзвичайно складних викликів, які постали перед українським народом.

«Я захоплююсь силою духу, який Ви та український народ демонструєте в таких тяжких обставинах, а також тією підтримкою та співчуттям, які ви виказуєте всім народам, які постраждали від цього звірства, що нас всіх спіткало», - сказав Австралії.

Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят; 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки); також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

Сьогодні, 23 липня, Служба безпеки України заявила, що зібрала беззаперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії до збиття малайзійського авіалайнера «Боїнг-777» над Донбасом.