Жириновський пообіцяв "віце-прем'єру" ДНР всю необхідну допомогу на найвищому рівні - запис розмови

Про це йдеться у телефонній розмові політика з генералом Володимиром Антюфєєвим, який називає себе віце-прем'єр міністром з силових питань "ДНР".

У записі, який потрапив до ТСН, так званий віце-прем'єр скаржиться, що українські військові тиснуть на позиції терористів, навіть прорвались у Донецьк, з цього приводу просить всілякої підтримки, особливо – "політичної на найвищому рівні".

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"Попри наш активний спротив, ми довго не протримаємось. Ми розраховуємо на вашу політичну підтримку. Вас та вашої партії. Необхідне втручання на найвищому рівні", - попросив бойовик.

Жириновський пообіцяв надати не тільки політичну підтримку, а й всю, яка може знадобитись.

"Політичну підтримку завжди надамо, але вам підтримка потрібна й інша, аби ви могли протидіяти", - сказав Жириновський.

"Віце-прем'єр" також зауважив, що перемога українських військових на Сході зробить Порошенка "головним на європейському просторі", а це генерал вважає "спусковим крючком для російської безпеки".

Як вдалося дізнатися ТСН, Володимир Антюфєєв народився у Новосибірську, 11 липня поточного року незаконно перетнув український кордон і на території "ДНР" взяв на себе роль віце-прем'єр міністра з силових питань.

Раніше 20 років обіймав посаду міністра КГБ невизнаної республіки Придністров'я. Зараз намагається створити силові відомства ДНР – міністерство безпеки, внутрішніх справ та прокуратуру.